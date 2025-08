Michelle Bolsonaro reage após prisão de Jair Bolsonaro: ‘Deus mesmo é o Juiz’

O ministro do STF Alexandre de Moraes decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente por não cumprir medidas cautelares

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 'E os céus anunciarão a sua justiça', disse a ex-primeira dama



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) comentou sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro Alexandre de Moaes, citando um versículo bíblico no Story do Instagram. “E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz”, escreveu ela.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Bolsonaro. Além das medidas cautelares já impostas anteriormente, que incluíam uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar das 19h às 6h, em dias úteis, e durante todo o final de semana, o ex-presidente não pode mais sair de casa e nem receber visitas.