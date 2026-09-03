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Em áudio, Nikolas Ferreira chama Vorcaro de ‘lindão’ e cobra liberação de ativo, diz site

Procurada, a assessoria de Nikolas não respondeu à tentativa de contato

Estadão Conteúdo

Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira DOUGLAS MAGNO / AFP

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu ajuda ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a liberação de um ativo minerário e afirmou querer “ter mais proximidade” com ele. As declarações estão em áudios divulgados pelo site ICL Notícias.

Procurada, a assessoria de Nikolas não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto. A defesa de Vorcaro também não se manifestou.

Segundo a reportagem, o primeiro áudio foi enviado em 30 de março de 2025. Nele, Nikolas pede que Vorcaro ajude seu advogado e ex-assessor de seu gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, com a liberação de um ativo minerário.

“Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: ‘não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço.’ Ele falou: ‘cara, tô com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica, o pessoal técnico dele, enfim, tá pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa.’ E eu falei: ‘não, ué, eu posso dar um toque nele'”, diz Nikolas no áudio.

“Então assim, não sei nem do que se trata, mas enfim é como é uma pessoa, enfim, que eu confio totalmente, tô passando aí pra você, pra se for do teu interesse, passar o contato dele aqui pra vocês tocarem isso, beleza? No mais, qualquer coisa tô aqui à disposição”, acrescentou o deputado.

Segundo o ICL Notícias, Vorcaro respondeu minutos após o envio da mensagem, com um áudio de visualização única. Nikolas agradeceu e enviou o contato de Thiago, com a mensagem: “Deus te abençoe e vamos estar juntos”. Vorcaro responde: “Amem irmão”. Em outra mensagem, o banqueiro escreveu: “Estamos na guerra juntos”.

Nikolas disse que era “só dar um toque e vamos nos encontrar” e afirmou que iria “dar banho na pequena” para “amanhã voltar pra guerra”. Vorcaro respondeu que estaria em Brasília a semana toda e pediu para o deputado falar para Thiago chamá-lo. No dia seguinte, Nikolas disse que Thiago estaria em Brasília e disponível em “qualquer horário”. Um dia depois, Vorcaro respondeu: “Deixa comigo”.

O ICL Notícias afirmou ter enviado cinco questionamentos para Thiago e Nikolas. Segundo o site, o advogado disse que o deputado estava em campanha e que não iria incomodá-lo.

“Essas perguntas são nada a ver”, respondeu Thiago ao site. “O Vorcaro é de Belo Horizonte e eu sou de Belo Horizonte e a gente conhece todo mundo. Uma vez eu, enfim, tinha um ativo minério porque eu trabalho nessa área de mineração e mandei um ativo minerário pra todo mundo de um contrato que todo mundo sabe que já saiu de uma pessoa que teve um problema e ao qual eu nunca fui chamado para depor na PF porque eu não tenho nada a ver com isso.”

Ainda de acordo com o ICL Notícias, em outro áudio, Nikolas pediu desculpas a Vorcaro por publicações que havia feito com críticas a um evento financiado pelo Banco Master em Londres, que contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Troquei ideia lá com o pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: ‘pastor, eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’, mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão”, diz o deputado no áudio.

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