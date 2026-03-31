Moraes analisa se Jair Bolsonaro descumpriu medida cautelar

Ministro do STF enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o órgão se manifeste sobre as explicações da defesa

Rosinei Coutinho/STF Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou, nesta segunda-feira (31), uma resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negando qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas em sua prisão domiciliar. O questionamento surgiu após o deputado Eduardo Bolsonaro, durante um evento conservador nos Estados Unidos no último sábado, afirmar que estava gravando um vídeo para mostrar ao pai.

Diante do episódio, o ministro Moraes enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o órgão se manifeste sobre as explicações da defesa. Não foi estabelecido um prazo rígido para a resposta da procuradoria.

Entenda o caso

Jair Bolsonaro cumpre atualmente uma prisão domiciliar temporária de 90 dias, concedida para tratamento de uma pneumonia. Entre as regras estabelecidas pelo STF estão: