Moraes autoriza Bolsonaro a receber cabeleireiro em casa

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária temporária, em Brasília

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quarta-feira (13) que o cabeleireiro Ricardo Ruy entre na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária, em Brasília.

A decisão foi assinada após pedido da defesa, que alegou necessidade de cuidados com higiene e integridade física do ex-presidente. Ruy está autorizado a entrar no imóvel apenas na quinta-feira, 14, às 20h, mediante vistoria prévia e sem portar celular ou aparelhos eletrônicos.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde março deste ano, por decisão do STF, após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em ação penal. A medida foi concedida de forma temporária, por 90 dias, para recuperação de um quadro de broncopneumonia.

Segundo o documento, a entrada de terceiros na casa é excepcional e normalmente restrita a profissionais de saúde, funcionários da residência e equipe de segurança.