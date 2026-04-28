Moraes diz que alguns políticos usam o Judiciário como ‘escada eleitoral’

O ministro ressaltou ainda que ‘recentes pesquisas’ mostraram que esses candidatos deixam de discutir temas importantes para ‘agredir verbalmente’ o STF

Rosinei Coutinho/STF Ministro do STF, Alexandre de Moraes



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse durante julgamento no plenário nesta terça-feira (28) que alguns políticos utilizam do poder Judiciário como “escada eleitoral” como parte de suas campanhas. “Políticos que não tem voto necessário para atingir as candidaturas acabam querendo ofender o poder Judiciário, a honra e a dignidade dos membros do poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral”, disse.

Moraes ressaltou ainda que “recentes pesquisas” mostraram que esses políticos deixam de discutir temas importantes para suas candidaturas como: saúde, educação, segurança pública ou o que fizeram em seus mandatos e passam a “pegar uma escada em uma suposta polarização contra o STF” não de maneira crítica, mas com “agressão verbal”.

Conflito STF x Zema

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema (Novo) publicou um vídeo de sátira, no dia 1º de março, que retrata, o também ministro do STF Gilmar Mendes, pedindo uma troca de favores ao magistrado Dias Toffoli em meio ao escândalo do Banco Master.

Após as postagens do mineiro, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes no dia 20 de abril pedindo a investigação do pré-candidato à presidência. O ministro apontou a suspeita de indícios de crime na publicação.

Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre a inclusão de Zema no inquérito.

O vídeo publicado por Zema retratava uma conversa entre dois bonecos, caracterizados por desenhos de fantoches, que representariam Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Na publicação, Toffoli telefona para Gilmar e pede a ele que anule as quebras de sigilo de sua empresa, aprovada na CPI do Crime Organizado do Senado.

Zema compara ministros à coroa portuguesa

Um dia após o envio da representação de Gilmar Mendes, no dia da Inconfidência Mineira, Zema fez mais uma publicação criticando o STF. O ex-governador comparou os ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à coroa portuguesa.

“Você acha que nós somos livres de verdade? Eu acho que não. No lugar da Coroa Portuguesa, se sentaram os intocáveis de Brasília. Os políticos vendidos, os empresários ladrões e os juízes que se acham acima do bem e do mal”, diz em um trecho da publicação.

A representação que faz alusão à Inconfidência Mineira traz imagens de inteligência artificial com o rosto dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do banqueiro Daniel Vorcaro.