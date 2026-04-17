Moraes vota a favor da condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação

Ministro do STF concluiu que o ex-deputado disseminou informações falsas para atacar a honra de Tabata Amaral nas redes sociais

Pedro França / Agência Senado Plenário do Senado Federal durante sessão especial para celebrar o centenário do empresário Jaime Tomaz de Aquino (1924-2015), fundador da Companhia Industrial de Óleos do Nordeste (Cione). Jaime Tomaz de Aquino, cearense que muito contribuiu para o desenvolvimento social e econômico do Estado do Ceará e do Brasil e se tornou o maior produtor de Caju do país. À bancada, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (17) a favor da condenação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por difamação contra a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). O magistrado é o relator do caso na Suprema Corte.

Moraes rejeitou os argumentos de defesa sobre imunidade parlamentar e cerceamento de defesa, concluindo que o réu disseminou informações falsas para atacar a honra da parlamentar nas redes sociais.

O julgamento acontece em plenário virtual, iniciado nesta sexta, e os ministros têm até o dia 28 de abril para darem seus votos. Moraes votou por condenar o ex-parlamentar a um ano de detenção e o pagamento de multa de aproximadamente R$ 125 mil, em regime inicial aberto.

Moraes defendeu em seu voto que a Constituição funciona com um binômio entre liberdade e responsabilidade, o que significa que não é permitido abusar de um direito constitucional, utilizando a “liberdade de expressão” como um “escudo protetivo” para praticar discursos mentirosos, de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, crimes e outras atividades ilícitas.

*Em atualização