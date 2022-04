MPF denuncia assessores de Daniel Silveira que entregaram celulares ao deputado na prisão

Cada servidor poderá pagar uma multa de R$ 10 mil ou poderá sofrer uma detenção de três meses a um ano; parlamentar recebeu os aparelhos dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Deputado Daniel Silveira recebeu aparelhos celulares enquanto encontrava-se preso nas dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro



O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma denúncia contra três assessores do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) – Mário Sérgio de Souza, Pablo Diego Pereira da Silva e Rafael Fernando Ramos – por entregarem dois aparelhos celulares ao congressista enquanto o mesmo encontrava-se preso na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro no dia 17 de fevereiro de 2021. O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, porém, propôs uma transação penal para os acusados e sugeriu que os servidores paguem uma multa de R$ 10 mil. Caso Mário, Pablo e Rafael não paguem a multa, o órgão informou que a pena prevista para este crime é a detenção dos acusados de três meses a um ano. Mário Sérgio e Rafael Ramos são acusados, segundo a denúncia do MPF, de entregar os celulares a Silveira dentro da PF. Pablo Diego teria guardado e carregado os aparelhos que seriam entregues ao deputado.