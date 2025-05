MPF reúne órgãos para discutir solução para ressarcimento de descontos do INSS

Procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, disse que o objetivo é encontrar uma solução eficaz e satisfatória para os aposentados e pensionistas afetados pelos descontos indevidos

Vista da fachada do posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado na região central da cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 30 de abril de 2025. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acredita que o governo irá "virar a página" e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sairá "mais forte e representativo" após a Operação Sem Desconto deflagrada na semana passada, que identificou um esquema fraudulento de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do instituto.



A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF), realizou nesta segunda-feira (26), uma reunião com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Defensoria Pública da União (DPU) para avançar na discussão de um acordo para garantir o ressarcimento dos valores descontados de forma ilegal dos benefícios previdenciários. Em nota à imprensa, o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, disse que o objetivo é encontrar uma solução eficaz e satisfatória para os aposentados e pensionistas afetados pelos descontos indevidos. Ele ressaltou que há uma busca urgente por resultados que beneficiem os prejudicados. “O MPF trabalha em articulação permanente, buscando, de um lado, o ressarcimento e, do outro lado, a responsabilização para aqueles que cometeram esses atos”, destacou. As autoridades presentes na reunião concordaram sobre a importância da convergência entre as instituições de justiça para garantir uma resposta rápida aos beneficiários. Todos apontaram a necessidade de um esforço coletivo e de uma articulação entre os órgãos para evitar a demora nas respostas.

