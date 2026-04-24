Nikolas e Jair Renan trocam farpas nas redes sociais: ‘Toupeira cega’

O vereador comentou em tom de deboche uma publicação do deputado; parlamentar rebateu com outra postagem

Reprodução/Instagram @bolsonaro_jr Jair Renan e Nikolas Ferreira em publicação de 2 de outubro de 2024 durante campanha para as eleições municipais.



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) trocaram farpas nesta sexta-feira (24) no X (ex-Twitter). A confusão começou quando um usuário comentou uma publicação do parlamentar em tom de deboche.

Na postagem, Nikolas compartilhou um vídeo sobre seu trabalho em Minas Gerais e na Câmara dos Deputados. “Se trocou a camiseta preta pela branca, é porque sentiu”, escreveu o usuário sobre a publicação do parlamentar.

Nikolas rebateu o comentário. Ele disse que iria “mandar emenda também para interná-lo em um hospício”.

Na sequência, Jair Renan fez brincadeira em tom de deboche com outro usuário da plataforma. O vereador comentou “Galvão”, foi respondido com um “Diga, Tino”, e, por fim, escreveu: “Sentiu!”.

O deputado federal fez uma outra publicação na rede social com uma imagem dos comentários. Na postagem, escreveu: “Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, não alcança a de uma toupeira cega”.

Atrito com o clã Bolsonaro

Esse não é o primeiro atrito público de Nikolas com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro tiveram alguns momentos de desavença nos últimos meses.

Mais recentemente, no início de abril, a desavença ganhou novo capítulo. Após Nikolas comentar “kkk” em uma publicação, Eduardo se sentiu atacado e classificou a ação como “deboche”. O ex-deputado federal disse que os “holofotes da fama” fizeram mal ao parlamentar que dá visibilidade “para quem deseja a morte” de seu pai.

O terceiro filho de Bolsonaro ainda declarou “não haver limites para o desrespeito” de Nikolas com ele e sua família. Após a confusão, Flávio pediu “unificação e pacificação” da direita.