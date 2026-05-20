‘Desapontados’: Empresários temem novos desdobramentos da crise de Flávio em dia de reuniões

Senador e pré-candidato à presidência desembarca nesta quarta-feira (20) em São Paulo para reuniões com Faria Lima e turismo

Bruno Peres/Agência Brasil Em conversas reservadas com a coluna, representantes do setor relataram susto com o encontro entre os dois após a prisão do banqueiro, fato admitido e revelado pelo próprio senador e pré-candidato à Presidência nesta terça-feira (19)



Empresários de São Paulo observam com cautela a possibilidade de novos desdobramentos da crise envolvendo Flávio Bolsonaro (PL) e Daniel Vorcaro.

Em conversas reservadas com a coluna, representantes do setor relataram susto com o encontro entre os dois após a prisão do banqueiro, fato admitido e revelado pelo próprio senador e pré-candidato à Presidência nesta terça-feira (19). “Todos estão desapontados”, disse um deles.

A avaliação interna é que, se o envolvimento “parar por aí”, ou seja, se ficar provado que se trata de um financiamento privado e pontual, o mal estar “até passe”. “Se for pior que isso, aí talvez… Complique”, afirmou outro membro da Faria Lima.

Segundo relatos, muitos reconhecem que o problema com Flávio pode favorecer o crescimento de nomes como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), sendo o presidenciável do Novo o mais citado entre eles. Há ainda quem diga que, com isso, não há como o presidente Lula (PT) não ter vantagem na reeleição.

Apesar da preocupação, há uma outra ala que relata que, por enquanto, nada mudou. Eles preferem aguardar novos desdobramentos antes de assumir qualquer postura e acreditam que o caso Master possa ainda pegar outros políticos de surpresa. “Será a campanha mais suja e mais cara da história. Hoje estamos com o Flávio, mas se tiver alguém que possa derrotar o atual governo, apoiaremos” revelou outro.

Nesta quarta-feira, como mostrou a Jovem Pan, Flávio desembarca em São Paulo para uma série de encontros com o grupo. As reuniões incluem almoço com a Faria Lima nesta quarta (20) e quinta-feira (21) e também jantar com representantes do setor de turismo, avaliação e hotelaria ainda hoje.

Crise no PL

A crise incomoda o próprio PL. Aliados do senador tem criticado reservadamente a condução do episódio envolvendo Daniel Vorcaro. Internamente, segundo parlamentares da direita e dentro do próprio PL, há desorganização dos discursos e falta de alinhamento na gestão de crise. Apoiadores também foram pegos de surpresa com a revelação de encontro entre os dois e ao gostaram da situação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.