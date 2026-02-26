Veja briga na CPMI do INSS após aprovação de quebra de sigilo bancário de Lulinha

Após a confusão, a sessão foi interrompida e a transmissão da TV Senado foi derrubada

Reprodução/TV Senado O deputado Rogério Correa (PT-MG) e outros deputados da base governista foram tirar satisfação com o relator Alfredo Gaspar (União-AL)



A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra de sigilo bancário de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT). Após a votação simbólica, a sessão foi interrompida por causa de uma briga entre os parlamentares.

Os deputados Rogério Correa (PT-MG) e Alencar Santana (PT-SP), da base governista, partiram em direção ao relator Alfredo Gaspar (União-AL), após a votação. A contestação rapidamente evoluiu para empurra-empurra, com deputados da oposição, como Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ). Houve gritaria e tentativa de separar os parlamentares. Veja:



Entenda

A CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

O pedido de elaboração de relatórios de inteligência financeira e de quebra dos sigilos foi solicitado por Gaspar.

Silva é citado na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) a realizarem, em 18 de dezembro de 2025, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema nacional de descontos associativos não autorizados que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

Mensagens que a PF extraiu do celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, principal operador do esquema criminoso, citam o repasse de ao menos R$ 300 mil para “o filho do rapaz” – que, segundo os investigadores, seria uma alusão a Lulinha.

Durante a 32ª reunião da CPMI, os deputados e senadores que integram o colegiado votaram outros 86 requerimentos, incluindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Banco Master e novas convocações, como a do ex-executivo e sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima.

Também foram aprovadas várias outras convocações, como a do ex-deputado federal André Luis Dantas Ferreira, o André Moura; da empresária Danielle Miranda Fontelles e de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), entre outros.

