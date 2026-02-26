Jovem Pan > Notícias > Política > Veja briga na CPMI do INSS após aprovação de quebra de sigilo bancário de Lulinha

Veja briga na CPMI do INSS após aprovação de quebra de sigilo bancário de Lulinha

Após a confusão, a sessão foi interrompida e a transmissão da TV Senado foi derrubada

  • Por Jovem Pan*
  • 26/02/2026 12h56 - Atualizado em 26/02/2026 13h08
  • BlueSky
Reprodução/TV Senado Briga CPMI do INSS O deputado Rogério Correa (PT-MG) e outros deputados da base governista foram tirar satisfação com o relator Alfredo Gaspar (União-AL)

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra de sigilo bancário de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT). Após a votação simbólica, a sessão foi interrompida por causa de uma briga entre os parlamentares.

Os deputados Rogério Correa (PT-MG) e Alencar Santana (PT-SP), da base governista, partiram em direção ao relator Alfredo Gaspar (União-AL), após a votação. A contestação rapidamente evoluiu para empurra-empurra, com deputados da oposição, como Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ). Houve gritaria e tentativa de separar os parlamentares. Veja:

Após a confusão, a sessão foi interrompida e a transmissão da TV Senado foi derrubada.

Entenda

CPMI do INSS aprovou  a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

O pedido de elaboração de relatórios de inteligência financeira e de quebra dos sigilos foi solicitado por Gaspar.

Silva é citado na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) a realizarem, em 18 de dezembro de 2025, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema nacional de descontos associativos não autorizados que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

Mensagens que a PF extraiu do celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, principal operador do esquema criminoso, citam o repasse de ao menos R$ 300 mil para “o filho do rapaz” – que, segundo os investigadores, seria uma alusão a Lulinha.

Durante a 32ª reunião da CPMI, os deputados e senadores que integram o colegiado votaram outros 86 requerimentos, incluindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Banco Master e novas convocações, como a do ex-executivo e sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima.

Também foram aprovadas várias outras convocações, como a do ex-deputado federal André Luis Dantas Ferreira, o André Moura; da empresária Danielle Miranda Fontelles e de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), entre outros.

*Com informações da Agência Brasil

Leia também

CPMI do INSS aprova quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha
Caso Master: Motta defende Toffoli e fala em exagero da mídia
Marcos Pereira fala sobre chance de apoiar Lula: 'Abaixo da média'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >