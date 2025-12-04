Nunes diz que ligou para parabenizar Castro por operações policiais no Rio

Segundo o prefeito, o contato foi feito de forma imediata após a ação da polícia, sem que ele aguardasse a medição da opinião pública

'O Cláudio Castro é meu amigo'



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, revelou em entrevista ao programa Pânico que telefonou pessoalmente para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para parabenizá-lo pela condução de recentes operações policiais no estado fluminense. Segundo o prefeito, o contato foi feito de forma imediata após a ação da polícia, sem que ele aguardasse a medição da opinião pública ou o resultado de pesquisas de aprovação popular.

“O Cláudio Castro é meu amigo. Logo que aconteceu aquilo, liguei para ele e falei: ‘Cara, parabéns’. Não esperei as pesquisas mostrarem que 90% aprova”, afirmou Nunes. Para o chefe do Executivo paulistano, a postura adotada pelo governador do Rio foi correta e necessária, argumentando que o poder público não pode permitir que a criminalidade assuma o controle de territórios. “Não dá para deixar o crime tomar conta de uma área e achar que vai ficar ali dominando”, completou.

Nunes utilizou o exemplo do apoio dado a Castro para ilustrar sua própria filosofia de comando à frente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo. Ao responder sobre a insegurança jurídica de agentes que temem reagir a agressões, o prefeito garantiu que oferece a mesma firmeza institucional aos seus subordinados. Ele afirmou exercer diretamente a função de comandante da corporação e instruir a tropa a priorizar a própria vida em confrontos letais.

“Se o bandido for para cima, que vá o bandido, não vá você deixar sua família, sua mulher viúva”, declarou Nunes, assegurando que, embora não tolere excessos e mantenha uma Corregedoria ativa, “segurará o rojão” para defender os guardas que agirem estritamente dentro da lei para se protegerem. Como prova de seu compromisso com a categoria, o prefeito citou ainda a concessão de 74% de aumento salarial para a GCM durante sua gestão.