Oposição promete obstruir votações na Câmara

Projeto, que chegou a ser discutido em reunião de líderes, é visto como prioridade por um grupo de parlamentares, mas enfrenta forte resistência

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Conjunto de propostas visa alterar a forma como parlamentares são investigados e processados



Um controverso pacote de medidas que, na prática, blinda deputados e senadores de investigações policiais, gerou uma nova crise na Câmara dos Deputados. A proposta, apelidada de “Pacto da Impunidade”, provocou a ira da oposição, que promete obstruir todas as votações na Casa como forma de retaliação. O projeto, que chegou a ser discutido em reunião de líderes, é visto como prioridade por um grupo de parlamentares, mas enfrenta forte resistência.

O que prevê o pacote?

O conjunto de propostas visa alterar a forma como parlamentares são investigados e processados. Entre os pontos mais polêmicos estão: