Oposição promete obstruir votações na Câmara

Projeto, que chegou a ser discutido em reunião de líderes, é visto como prioridade por um grupo de parlamentares, mas enfrenta forte resistência

  • Por Jovem Pan
  • 12/08/2025 22h35
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados durante motim de parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro Conjunto de propostas visa alterar a forma como parlamentares são investigados e processados

Um controverso pacote de medidas que, na prática, blinda deputados e senadores de investigações policiais, gerou uma nova crise na Câmara dos Deputados. A proposta, apelidada de “Pacto da Impunidade”, provocou a ira da oposição, que promete obstruir todas as votações na Casa como forma de retaliação. O projeto, que chegou a ser discutido em reunião de líderes, é visto como prioridade por um grupo de parlamentares, mas enfrenta forte resistência.

O que prevê o pacote?

O conjunto de propostas visa alterar a forma como parlamentares são investigados e processados. Entre os pontos mais polêmicos estão:

  • Fim do foro privilegiado: A medida tiraria os processos de parlamentares do Supremo Tribunal Federal (STF).
  • Autorização do Congresso: Qualquer operação policial em gabinetes de deputados ou senadores, como mandados de busca e apreensão, precisaria do aval prévio da Câmara ou do Senado.
  • Restrições à prisão: Parlamentares só poderiam ser presos em flagrante delito de crime inafiançável.

