‘Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos’, afirma Bolsonaro em Dubai

Presidente discursou nesta segunda-feira em evento que ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes, onde cumpre agenda com líderes locais e empresários brasileiros desde o último sábado

Foto: Alan Santos/PR O presidente Jair Bolsonaro discursou em evento em Dubai e destacou riquezas naturais do Brasil; ele alegou que as críticas que o país recebe sobre a preservação da Amazônia são injustas



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira, 15, durante a abertura do evento “Invest in Brasil Forum”, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que “os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos”. Em discurso sobre negócios e as riquezas do país, ele convidou possíveis investidores internacionais a conhecer a região e alegou que, por ser uma floresta úmida, ela não pega fogo. “Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico, até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer aquilo que seria um paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio, a Amazônia é brasileira. E vocês, lá, comprovarão isso e trarão, realmente, uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada, está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500”, discursou Bolsonaro. A fala do presidente ocorre pouco tempo depois de encerrada a Cúpula do Clima, a COP26, onde o país tentou mostrar que vem atuando fortemente pela preservação da Amazônia. Entretanto, no encerramento da COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, desconversou sobre os dados mais recentes do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), que apontaram alta recorde de desmatamento na Amazônia no mês de outubro de 2021, o pior em sete anos.