Paraná Pesquisas: prefeito de São Luís lidera em cenários para governo do MA

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (10) estudo sobre a intenção de votos ao governo do Maranhão e os cotados para conquistar os dois assentos do Senado pelo estado. Segundo o levantamento, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lidera em cenários de 1º e 2º turno para o Executivo maranhense. Já para a Casa Alta do Senado, a configuração ainda é incerta.

Para o primeiro turno, o instituto considerou um único arranjo com os seguintes candidatos em disputa ao governo do Maranhão:

Eduardo Braide , prefeito de São Luís;

, prefeito de São Luís; Felipe Camarão (PT), vice-governador do Maranhão;

(PT), vice-governador do Maranhão; Lahesio Bonfim (Novo), ex-prefeito de São Pedro dos Crentes;

(Novo), ex-prefeito de São Pedro dos Crentes; Orleans Brandão (MDB), secretário de Assuntos Municipalistas do Executivo estadual.

Nesse cenário, Eduardo Braide lidera com 34,6% das intenções de voto. Na sequência, aparece Orleans Brandão com 30,3%. Depois, Lahesio Bonfim com 16,1%, seguido por Felipe Camarão com 6,9%. Dos entrevistados, 6,4% responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,7% disseram que não sabem em quem votariam ou não opinaram.

Para o segundo turno, foram apresentados aos entrevistados dois cenários:

Disputa entre Eduardo Braide e Orleans Brandão; Corrida entre Orleans Brandão e Lahesio Bonfim.

Na primeira configuração, Eduardo Braide venceria o pleito estadual com 47,3% das intenções de voto, enquanto 39,1% dos entrevistados indicaram que votariam em Orleans Brandão.

Já na segunda conjuntura, Orleans Brandão seria eleito para o Executivo maranhense com 47,1% das intenções de voto. Já Lahesio Bonfim foi escolhido por 36,8% dos entrevistados.

Rejeição

Dos quatro nomes sondados pela Paraná Pesquisas, Felipe Camarão registrou a maior rejeição. Perguntados em quem “não votaria de jeito nenhum”, 31,2% dos entrevistados indicaram o vice-governador.

Na sequência, figura Orleans Brandão com percentual de 22,6%. Depois, Lahesio Bonfim com 19,8%.

Eduardo Braide foi o nome mais bem aceito entre os entrevistados. O prefeito de São Luís registrou um percentual de rejeição de 11%

Senado

Para a Casa Alta do Congresso Nacional, o instituto simulou dois cenários.

Na primeira configuração, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e o ex-senador Roberto Rocha (PSDB) conquistariam os dois assentos do estado.

No segundo arranjo, Rocha e a deputada federal Roseana Sarney (MDB) seriam os eleitos.

De 5 a 8 de março, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 pessoas por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais em 52 municípios do Maranhão. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de março de 2026 com o número MA-00634/2026.