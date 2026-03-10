Jovem Pan > Notícias > Política > Paraná Pesquisas: prefeito de São Luís lidera em cenários para governo do MA

Paraná Pesquisas: prefeito de São Luís lidera em cenários para governo do MA

Eduardo Braide aparece à frente de Orleans Brandão, Lahesio Bonfim e Felipe Camarão

  • Por Júlia Mano
  • 10/03/2026 07h01 - Atualizado em 10/03/2026 07h01
  • BlueSky
Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Eduardo Braide O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), é o nome mais bem aceito para o Executivo maranhense

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (10) estudo sobre a intenção de votos ao governo do Maranhão e os cotados para conquistar os dois assentos do Senado pelo estado. Segundo o levantamento, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lidera em cenários de 1º e 2º turno para o Executivo maranhense. Já para a Casa Alta do Senado, a configuração ainda é incerta.

Para o primeiro turno, o instituto considerou um único arranjo com os seguintes candidatos em disputa ao governo do Maranhão:

  • Eduardo Braide, prefeito de São Luís;
  • Felipe Camarão (PT), vice-governador do Maranhão;
  • Lahesio Bonfim (Novo), ex-prefeito de São Pedro dos Crentes;
  • Orleans Brandão (MDB), secretário de Assuntos Municipalistas do Executivo estadual.

Nesse cenário, Eduardo Braide lidera com 34,6% das intenções de voto. Na sequência, aparece Orleans Brandão com 30,3%. Depois, Lahesio Bonfim com 16,1%, seguido por Felipe Camarão com 6,9%. Dos entrevistados, 6,4% responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,7% disseram que não sabem em quem votariam ou não opinaram.

Cenário de Primeiro Turno no Maranhão

Nessa configuração, Eduardo Braide e Orleans Brandão avançariam ao segundo turno

Para o segundo turno, foram apresentados aos entrevistados dois cenários:

  1. Disputa entre Eduardo Braide e Orleans Brandão;
  2. Corrida entre Orleans Brandão e Lahesio Bonfim.

Na primeira configuração, Eduardo Braide venceria o pleito estadual com 47,3% das intenções de voto, enquanto 39,1% dos entrevistados indicaram que votariam em Orleans Brandão.

Primeiro cenário de segundo turno no Maranhão

Eduardo Braide venceria o pleito ao governo do Maranhão contra Orleans Brandão

Já na segunda conjuntura, Orleans Brandão seria eleito para o Executivo maranhense com 47,1% das intenções de voto. Já Lahesio Bonfim foi escolhido por 36,8% dos entrevistados.

Segundo cenário de segundo turno no Maranhão

Contra Lahesio Bonfim, Orleans Brandão venceria a eleição ao Executivo maranhense

Rejeição

Dos quatro nomes sondados pela Paraná Pesquisas, Felipe Camarão registrou a maior rejeição. Perguntados em quem “não votaria de jeito nenhum”, 31,2% dos entrevistados indicaram o vice-governador.

Na sequência, figura Orleans Brandão com percentual de 22,6%. Depois, Lahesio Bonfim com 19,8%.

Eduardo Braide foi o nome mais bem aceito entre os entrevistados. O prefeito de São Luís registrou um percentual de rejeição de 11%

Rejeição de possíveis candidatos ao governo do Maranhão

Cada entrevistado pôde indicar mais de um nome que “não votaria de jeito nenhum”

Senado

Para a Casa Alta do Congresso Nacional, o instituto simulou dois cenários.

Na primeira configuração, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e o ex-senador Roberto Rocha (PSDB) conquistariam os dois assentos do estado.

Primeiro cenário de eleição para o Senado pelo Maranhão

Os entrevistados foram perguntados sobre os dois nomes que escolheriam ao Senado nesse cenário

No segundo arranjo, Rocha e a deputada federal Roseana Sarney (MDB) seriam os eleitos.

Segundo cenário de eleição para o Senado pelo Maranhão

Os entrevistados foram perguntados sobre os dois nomes que escolheriam ao Senado nesse cenário

De 5 a 8 de março, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 pessoas por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais em 52 municípios do Maranhão. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de março de 2026 com o número MA-00634/2026.

Leia também

Datafolha: Tarcísio lidera corrida pelo governo de SP, seguido de Haddad
Realtime/Bigdata: Lula tem 39% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 32%
Real Time: 62% avaliam que desfile em homenagem a Lula foi propaganda antecipada
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >