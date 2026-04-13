Documento da Câmara mostra: passaporte de Ramagem é inválido — mas só vence em 2027

Explicação está no calendário da fuga; Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025, atravessando clandestinamente a fronteira de Roraima com a Guiana.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados



Dados do sistema de transparência da Câmara dos Deputados revelam que o passaporte diplomático de Alexandre Ramagem tem validade até 31 de julho de 2027 — mas consta como inválido no sistema da Casa.

A explicação está no calendário da fuga. Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025, atravessando clandestinamente a fronteira de Roraima com a Guiana. O mandato só foi cassado em dezembro do mesmo ano. Ou seja: quando cruzou a fronteira, o documento ainda tinha validade jurídica — e ele o carregou consigo.

Com a cassação, o passaporte perdeu a validade legal instantaneamente. Mas fisicamente, o documento continua existindo — com o nome de Ramagem, o brasão da República e data de vencimento impressa para 2027.

É esse o nó que o ICE encontrou em Orlando nesta segunda (13): um homem com um passaporte que parece válido, mas que a Câmara já considera nulo há quatro meses.

O governo brasileiro aguarda definição sobre extradição. Aliados alegam que Ramagem tem pedido de asilo pendente nos EUA.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.