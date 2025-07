Paulo Pimenta chama apoiadores de Trump de’vira-latas’ após tarifa dos EUA contra o Brasil

Ministro da Secom critica brasileiros que, segundo ele, se ajoelham a ataques do presidente dos EUA à democracia e à soberania nacional

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 'Eles, que se autodeclaram patriotas, são, na verdade, quinta-coluna e trabalham contra o Brasil', escreveu o ministro



O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, fez uma publicação contundente nesta quarta-feira (9), em sua conta oficial na rede X (antigo Twitter), em resposta à carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto, Trump anuncia a aplicação de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos EUA a partir de 1º de agosto.

Sem citar nomes diretamente, Pimenta criticou brasileiros que, segundo ele, apoiam o ex-presidente americano mesmo diante de medidas que afetam a economia nacional. “VIRA-LATAS – É assim que devem ser chamados todos aqueles que se ajoelham diante do ataque à democracia e soberania brasileira realizada por Donald Trump. Eles, que se autodeclaram patriotas, são, na verdade, quinta-coluna e trabalham contra o Brasil”, escreveu o ministro.

A publicação ocorre em meio à repercussão do anúncio feito por Trump, que, além das tarifas, criticou o Supremo Tribunal Federal e o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “respeitado internacionalmente”. Trump classificou as investigações no Brasil como uma “caça às bruxas” e defendeu sanções contra autoridades brasileiras.