Pimenta reage a possível convocação de ‘Lulinha’ na CPMI do INSS: ‘factoide’

Reportagem revelou nesta quinta-feira (4) que o filho mais velho de Lula teria mantido relação próxima com o ‘Careca do INSS’

O deputado federal declarou que vazamento de depoimento sobre suposto envolvimento de Lulinha com o 'Careca do INSS' é "uma tentativa de politizar o ambiente de investigação de fraudes"



O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) se manifestou nesta quinta-feira (4) sobre uma possível convocação de Fabio Luís Lula da Silva para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A CPMI investiga indícios levantados pela PF (Polícia Federal) de que o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria mantido relação próxima, e até mesmo uma sociedade empresarial, com Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado de Careca do INSS, que está preso desde 12 de setembro de 2025.

Em nota, Pimenta afirmou que as “acusações” feitas contra Fábio Luís, apelidado de Lulinha, “se tratam de um factoide baseado em um depoimento de desafeto do Careca do INSS sem nenhuma prova e consistência”. Reportagem de Mariana Haubert, do Poder360, revelou nesta quinta que uma testemunha declarou à PF que o filho de Lula teria recebido valores de Antunes, incluindo cerca de 25 milhões em moeda não especificada e uma “mesada” de aproximadamente R$ 300 mil, sem detalhar período. O depoimento também citou viagens feitas pelos dois a Portugal. A informação foi confirmada pela Jovem Pan News.

O parlamentar ainda disse em nota que o vazamento do depoimento é “uma tentativa de politizar o ambiente de investigação de fraudes no INSS”.

A CPMI do INSS vota ainda nesta quinta requerimento para convocar Fábio Luís. Em outubro, a comissão rejeitou a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. Ele foi vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), investigada no esquema de descontos indevidos em aposentadorias.