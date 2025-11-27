PL corta salário de Bolsonaro para cumprir lei: ‘Infelizmente’

Ex-presidente está preso na sede da PF em Brasília desde o último sábado e perdeu os direitos políticos

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão



Jair Bolsonaro ficará sem salário do Partido Liberal. O PL publicou um comunicado nesta quinta-feira (27) em que informou que, “infelizmente”, em razão da perda dos direitos políticos do ex-presidente, ele não poderá participar das atividades partidárias da sigla. Além disso, também terá o seu salário relativo ao partido suspenso.

Condenação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, na última terça-feira (25), o início imediato do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ordem ocorre após a Primeira Turma da Corte rejeitar o último recurso da defesa e declarar o trânsito em julgado da ação penal que condenou a cúpula do antigo governo por tentativa de golpe de Estado. O ex-mandatário começa a cumprir sua sentença de mais de 27 anos de reclusão nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

A decisão judicial encerra a fase de recursos e define uma logística complexa de custódia, separando os condenados em diferentes instalações civis e militares pelo país, conforme suas prerrogativas e patentes. Bolsonaro permanecerá detido em uma “Sala de Estado-Maior” na sede da PF em Brasília, uma prerrogativa legal que assegura acomodações distintas de celas comuns. A ordem de Moraes inclui a exigência de uma equipe médica disponível em tempo integral para monitorar a saúde do ex-mandatário.