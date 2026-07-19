Lula lamenta morte de irmão do senador Cleitinho

Matheus também era irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos)

O presidente Lula (PT) lamentou, na tarde deste domingo (19), a morte de Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

“Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos – o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus familiares e amigos”, publicou nas redes sociais.

Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos – o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus… — Lula (@LulaOficial) July 19, 2026

Matheus morreu no sábado (18). Ele também era irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos). Matheus realizava tratamento contra uma leucemia e aguardava a realização de um transplante de medula óssea.

Em decorrência do falecimento, a prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, familiares de Matheus publicaram mensagens sobre o período de tratamento e a trajetória do jovem contra a doença.