PP e União Brasil anunciam apoio à obstrução promovida pela oposição na Câmara e no Senado

Há tratativas também com os presidentes do Republicanos, Marcos Pereira, e do PSD, Gilberto Kassab; juntos, União e PP têm 110 deputados e 14 senadores

WAGNER ARAÚJO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Oposicionistas ocuparam a Mesa Diretora das duas Casas do Congresso Nacional na terça-feira (5)



O PP e o União Brasil anunciaram, nesta quarta-feira (6), que vão aderir à obstrução conduzida pela oposição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Diante do legítimo movimento de obstrução feito pela oposição, a Federação União Progressista orientou a bancada a não registrar presença em plenário no dia de hoje nas duas Casas”, diz o texto.

“Continuamos defendendo o diálogo como único caminho possível para encontrarmos soluções que devolvam a normalidade dos trabalhos no Congresso Nacional. O Brasil precisa virar essa página e voltar a focar em pautas que resolvam os problemas econômicos, sociais e de insegurança do nosso país”, prossegue a nota, assinada pelos presidentes dos dois partidos, Antônio de Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP.

Na terça-feira (5), quando oposicionistas ocuparam a Mesa Diretora das duas Casas do Congresso Nacional para que nada fosse votado, o presidente do PL conversou com presidentes de partidos. Os primeiros foram Rueda e Nogueira. “A ideia é saber se somos 130 deputados e 20 senadores”, disse o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ). “Vamos organizar as coisas para saber o tamanho que a gente vai formar.”

Há tratativas também com os presidentes do Republicanos, Marcos Pereira, e do PSD, Gilberto Kassab. Juntos, União (59 na Câmara e sete no Senado) e PP (51 na Câmara e sete no Senado) têm 110 deputados e 14 senadores.

Também na terça-feira, Ciro Nogueira visitou Bolsonaro. “Não vou dizer que não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso país”, disse o presidente do PP. Neste mesmo dia, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (AL), do PP, disse que a prisão de Bolsonaro é “exagerada” e e “acirra os ânimos em um país já polarizado”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório