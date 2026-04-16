‘Preciso dele feliz’, disse Vorcaro sobre ex-presidente do BRB

O Paulo Henrique Costa é suspeito de facilitar negócios com o Banco Master por ter recebido aproximadamente R$ 150 milhões em imóveis

Divulgação Banco Master e Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília O contato, que ocorreu pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, seria relativo a imóveis oferecidos por Vocaro



Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, disse em troca de mensagens que precisava que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), estivesse feliz. A conversa está registrada na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão preventiva do executivo e do advogado Daniel Lopes Monteiro nesta quinta-feira (16).

O dono do Master enviou a mensagem a uma corretora, após Paulo se frustrar por não conseguir visitar um dos imóveis de luxo que, segundo a Polícia Federal (PF), faria parte da propina para facilitar as negociações entre o BRB e o Master.

Ao todo, policiais federais cumpriram nesta quinta dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no Distrito Federal e em São Paulo.

O contato, que ocorreu pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, seria relativo a imóveis oferecidos por Vocaro no valor de mais de R$ 146 milhões, para que Paulo Henrique agisse em favor do banqueiro no BRB, em negócios com o Banco Master, segundo a Polícia Federal. Eles também parecem negociar o valor da propina por mensagens.

PAULO HENRIQUE: “Fiz as contas para chegar ao valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso. Apagando algumas mensagens”.

“Fiz as contas para chegar ao valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso. Apagando algumas mensagens”. DANIEL VORCARO: “Você diz casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi. Por que o Heritage é melhor que o Lafer, não?”

“Você diz casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi. Por que o Heritage é melhor que o Lafer, não?” PAULO HENRIQUE : “Esse era enorme. A Cris nos levou ao Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor. ”

: “Esse era enorme. A Cris nos levou ao Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor. ” DANIEL VORCARO: “E vamos ter os delas novos de agora.”

Já Daniel Monteiro seria uma espécie de “operador técnico” do esquema criminal. Em mensagens também trocadas com Vorcaro, o advogado se coloca à disposição para fazer os movimentos necessários para a compra dos locais. “Ele só me contou agora cedo. Vou pedir os dados dos imóveis a ele e faço hj mesmo”, disse, respondendo sobre a “estrutura de compra de imóveis”.

Essa estrutura seria montada para ocultar os reais donos dos imóveis. Vorcaro também pede a Monteiro a indicação de uma pessoa que possa ser utilizada como diretor das empresas de fachada para viabilizar o negócio.

“Definiremos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. Por favor, você tem alguém que possamos usar (para não misturar com o restante das estruturas que temos)?”, diz Vorcaro.

Entenda a operação

A PF prendeu o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa ao deflagrar a 4ª fase da Operação Compliance Zero.

A PF informou ao ministro André Mendonça que identificou o suposto fluxo de propina destinado a Paulo Henrique na negociação de venda do Banco Master ao BRB, que teria sido viabilizado por meio da compra de imóveis. Com base nessas informações, o magistrado determinou a prisão preventiva de Costa.

O ex-presidente do BRB é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, além da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo banco de Daniel Vorcaro.

‘Sustentação jurídica’ O advogado Daniel Monteiro também foi preso nesta quinta-feira. De acordo com as investigações, ele seria responsável por dar “sustentação jurídica” aos esquemas de Vorcaro.