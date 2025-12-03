Presidente da Alerj é preso em operação da PF

Rodrigo Bacellar é suspeito de vazar informações sigilosas de uma outra opereção, a Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias em setembro

Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e deputado estadual pelo União Brasil, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal em operação chamada Unha e Carne. Ele é suspeito de vazar informações sigilosas de uma outra opereção, a Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias em setembro.

Outros oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de intimação para cumprimento de medidas cautelares expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

TH Joias

No dia 3 de setembro deste ano, TH Joias e outras 14 pessoas foram presas durante a Operação Zargun, realizada pela PF e Ministério Público do Rio (MPRJ). O ex-deputado estadual parlamentar foi preso num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.

No mesmo dia, o parlamentar foi destituído do cargo na Alerj. TH Joias era joalheiro e, antes de ingressar na política, fabricava peças de ouro cravejada de diamantes para jogadores de futebol e artistas.

Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de armas e drogas, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, contrabando, exploração clandestina de telecomunicações, evasão de divisas, violação de sigilo profissional e embaraço à investigação de organização criminosa.

*Com informações da Agência Brasil