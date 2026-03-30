Governador de Goiás lançará pré-candidatura nesta segunda-feira (30), em São Paulo, após superar concorrência interna da sigla

Reprodução / Redes sociais PSD 'namora' Zema para vice na chapa presidencial de Caiado



O Partido Social Democrático (PSD) “namora” colocar o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como vice na chapa de Ronaldo Caiado. A informação foi apurada pela Jovem Pan.

O governador de Goiás anunciará nesta segunda-feira (30) sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PSD. Essa será a segunda vez que Caiado disputará o cargo — a primeira ocorreu em 1989, na eleição que marcou o retorno do voto direto após a redemocratização, quando terminou na décima colocação.

A confirmação ocorrerá às 16h em uma entrevista coletiva na sede do partido em São Paulo.

O PSD encerrou as articulações internas sobre a escolha de um nome para a disputa presidencial com a definição por Caiado como pré-candidato. A decisão ocorre após a desistência de Ratinho Júnior e a perda de força da opção por Eduardo Leite, consolidando Caiado como principal aposta do partido para a corrida ao Planalto.

Leite lamenta decisão do PSD

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu com frustração à decisão do PSD de apoiar a candidatura de Caiado à presidência e sinalizou que sua jornada política não termina com uma deliberação partidária.

“Essa decisão desencanta a mim e a tantos outros brasileiros pela forma como insistem em fazer política no nosso país”, afirmou Leite, em vídeo publicado nas redes sociais, sem citar Caiado pelo nome.

O governador disse ter recebido, nos últimos dias, manifestações de apoio de lideranças políticas, economistas e da sociedade civil — todas, segundo ele, apontando na mesma direção. “Existe no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez”, disse.

Leite defendeu o que chamou de centro liberal democrático — “não como posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação” — e criticou diretamente a escolha do partido. “A decisão tomada tende a manter o ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país”, afirmou. E deixou o recado: “Se não for agora, vai ser logo ali adiante. O Brasil vai reencontrar o caminho do equilíbrio.”