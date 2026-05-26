Eduardo comemora encontro de Flávio com Trump: ‘Aconteceu e foi muito bom’

O senador brasileiro e o presidente dos EUA conversaram nesta terça-feira (26) na Casa Branca

Foto: Reprodução/Instagram/@bolsonarosp Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro com o presidente dos EUA, Donald Trump



O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou em suas redes socias nesta terça-feira (26) que o encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro “aconteceu e foi muito bom!”.

Eduardo também estava presente na reunião de Flávio com Trump e afirmou ter sido um encontro inédito entre presidenciável e um líder dos EUA. “No Salão Oval da Casal Branca com o presidente da maior potência bélica e econômica do mundo, que recebeu o Senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, algo simplesmente inédito! E foi muito bom!”, escreveu o ex-deputado.

Em discurso na Casa Branca após o encontro, Flávio afirmou que o evento só aconteceu com ajuda de Eduardo e o jornalista e influenciador Paulo Figueiredo. “Isso só foi possível pelo trabalho do meu irmão Eduardo e de Figueiredo”, disse o pré-candidato.

Na rede social X, Eduardo ainda comentou sobre aqueles que não acreditavam que Flávio e Trump se encontrariam ao compartilhar uma foto do irmão com o presidente norte-americano.

“Não está na agenda”.

“Não é oficial”.

“Não vai acontecer”.

Aconteceu e foi muito bom!👊 pic.twitter.com/RW3xamXowj — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 26, 2026

Encontro de Flávio com Trump

O pré-candidato à presidência da República viajou aos EUA e se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca nesta terça-feira. O filho do ex-presidente busca apoio americano na disputa presidencial.

O encontro acontece no momento em que o nome de Flávio cai nas pesquisas de intenção de voto contra Luis Inácio Lula da Silva (PT), após a divulgação pelo site The Intercept Brasil de conversas realizadas entre o filho do ex-presidente e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.