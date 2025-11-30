PT oficializa candidatura de Paulo Pimenta ao Senado e mira reconstrução da esquerda no RS

Deputado defende unidade contra o que chamou de extrema-direita e diz que campanha ao Senado será central para 2026; escolha do PSOL, Manuela d’Ávila participou da cerimônia petista

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) fala no plenário da Câmara dos Deputados



O PT oficializou neste sábado a pré-candidatura do deputado federal Paulo Pimenta ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O evento, realizado em Porto Alegre, marcou o início da articulação petista para 2026, com foco na disputa por uma das vagas gaúchas. Em discurso, Pimenta afirmou que o principal desafio do próximo período será unir a esquerda para impedir que o Estado “caia na mão do fascismo e da extrema-direita”. Ele destacou ainda que o Senado será um espaço central da disputa política nacional.

A cerimônia contou com a presença de Manuela d’Ávila, que deixou o PCdoB em novembro e teve sua pré-candidatura ao Senado anunciada neste sábado pelo PSOL. A formalização está prevista para 9 de dezembro, também em Porto Alegre. Pimenta enviou um “abraço especial” à ex-deputada e afirmou estar convencido de que ambos farão uma campanha capaz de “apaixonar o Rio Grande do Sul”.

O deputado retomou ainda o histórico das últimas eleições ao Senado e disse que a esquerda pretende “se vingar” ao eleger representantes do Estado após derrotas em ciclos anteriores. “Nós vamos nos vingar elegendo dois senadores — um senador e uma senadora — aqui do Rio Grande”, afirmou.

O PSOL celebrou a chegada de Manuela d’Ávila ao partido e disse, em publicação nas redes sociais, que sua filiação fortalece o projeto de “mudanças estruturais para o Brasil” e para a construção de um mundo “mais justo e fraterno”. Em suas redes, Manuela afirmou que a esquerda brasileira é diversa e que essa diversidade deve ser combinada com “a unidade necessária diante do fascismo”.

*Com informações do Estadão Conteúdo