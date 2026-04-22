‘Queriam um primeiro turno PT x PL, mas PSD estragou a festa’, diz Caiado
Candidato à Presidência da República, Caiado comentou a escolha de Roberto Brant para coordenar campanha
O pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), criticou a polarização política no país e afirmou que o PSD “estragou a festa” dos que queria um primeiro turno PT x PL. “Queriam fazer um primeiro turno apenas PT e PL. Aí o PSD entrou e estragou a festa, botou água no chopp deles”, disse, em exclusiva à Jovem Pan.
Caiado também defendeu a qualificação do debate político e criticou o que classificou como superficialidade nas discussões polarizadas. Para ele, a ausência de conteúdo compromete a capacidade de formulação de políticas públicas mais consistentes. “A falta desse debate leva à mediocridade dos governos. Um governo polarizado é uma discussão de ‘mimimi’ pra cá e pra lá, e não tem debate e conteúdo”, afirmou.
Recentemente, o ex-ministro FHC Roberto Brant, um dos fundadores do PSD, foi escolhido para as funções estratégicas da campanha de Caiado. O pré-candidato à Presidência, destacou o preparo técnico e intelectual do nome indicado. “O nosso ex-ministro está muito acima de discutir com o Lula. Há de convir que ele é um homem que tem um preparo intelectual, é um homem culto, que tem bom senso. É uma pessoa que, se você discutir com ele, ele debate com consistência em qualquer tema.”, disse Caiado.
Segundo o candidato do PSD, Brant, como coordenador, saberá ouvir cada uma das áreas. Para o Caiado, a ampliação do número de candidaturas e a diversificação do debate político devem contribuir para uma eleição mais qualificada. “Você vai ver que o debate vai ter uma importância grande para a eleição de 2026”, concluiu.
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