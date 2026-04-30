Randolfe diz que rejeição a Messias era prevista e que Lula fará nova indicação

Segundo o líder do governo no Congresso, o presidente está apenas analisando qual o melhor momento para fazer isso, já que não há um prazo

WAGNER ARAÚJO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O senador acrescentou que o risco de derrota na votação desta quarta-feira já era previsto



Um dia depois da derrota do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), foi claro: o presidente Lula não vai abrir mão da prerrogativa de fazer uma nova indicação. Está apenas analisando quando fazer isso, já que não há um prazo.

“Não sei quando, mas por que razão o Presidente da República iria abdicar de sua atribuição? O presidente, obviamente, vai avaliar, vai ver qual é o melhor momento. Mas essa é uma atribuição do Presidente da República, a indicação, assim como é atribuição do Senado Federal fazer a sabatina dos indicados ao Supremo Tribunal Federal e aprovar ou rejeitar”, disse o senador.

O senador acrescentou que o risco de derrota na votação desta quarta-feira (29) já era previsto e que a proximidade com as eleições influenciou. Segundo ele, a derrota do nome de Messias não veio por causa de seu currículo, mas por questões eleitorais. A oposição aguarda os próximos passos e fica de olho no calendário. O senador Esperidião Amin, por exemplo, falou: se demorar demais para vir a indicação, isso pode mesmo ficar para depois de outubro.

“A cada caso, uma reação. Eu não tenho um manual. Mas acho que, dependendo da data da indicação, isso pode ser deixado para ser votado depois da eleição”.

Messias teve a indicação rejeitada. Recebeu 34 votos quando eram necessários pelo menos 41. Agora, o presidente Lula precisa fazer uma nova indicação e o nome escolhido passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e encarar o Plenário do Senado.