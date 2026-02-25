Relator da escala 6×1 diz que vai ver ‘o que a sociedade pensa’ e trabalhará para atender às necessidades do país

Em entrevista à Jovem Pan, o deputado federal Paulo Azi, disse que o país tem maturidade o suficiente para enfrentar o tema e acredita haver espaço para avanço

Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator da proposta que estabelece o fim da escala 6x1



O deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator da proposta que estabelece o fim da escala 6×1, disse, em entrevista à Jovem Pan, que não ouviu a declaração de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, sobre “enterrar a pauta” e defendeu que vai trabalhar para fazer um texto que atenda às necessidades do país e tenha maioria no Congresso. “A gente vai ver o que a sociedade pensa, o que os partidos pensam. E aí, vamos tentar construir um texto que tenha, pelo menos, um consenso mínimo na sociedade e uma maioria consolidada no parlamento”, disse o deputado.

Segundo ele, neste momento a discussão se trava na inconstitucionalidade, ou não, do texto, mas destacou que é inevitável que se avance pelas questões de mérito. “Não tem como não se discutir o mérito, em um texto de tamanha relevância que é esse”, disse o relator.

Antônio Rueda, presidente do União Brasil, classificou a proposta que estabelece o fim da escala 6×1 como avassaladora e disse ter uma posição pessoal contrária ao projeto. “Isso vai ser um desatino para a economia, é inflação na veia. Eu defendo uma posição junto com o Valdemar – presidente do PL – de que a gente possa construir uma blindagem dentro das comissões, principalmente na CCJ. Para a poder ir “barrigando” isso”, disse Ruedas.

A previsão é para a votação do fim da escala 6×1 acontecer em maio. Para entrar em vigor, são necessários 308 votos favoráveis, dos 513 deputados.

Hugo Motta escolhe Paulo Azi para relatoria

Azi foi escolhido na terça-feira (24), por Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, para ser o relator do fim da escala 6×1. “Hugo Motta me fez um convite para ser o relator da pauta. Sabe que é um tema muito delicado, tem setores da sociedade que são a favor, outros que são contra”, disse o deputado. “Mas eu acho que é o momento e que o país tem maturidade o suficiente para enfrentar o tema. Eu acho que há espaço para avanço”, acrescentou.

O presidente da Câmara dos Deputados enfatizou que o projeto do fim da escala 6×1 é uma medida que tem grandes impactos para o país e deve ser conduzida com muita cautela e responsabilidade. “Sem ideologia, sem atropelos. Sem deixar que o palanque eleitoral possa liderar essa discussão. Mas que também tenhamos a condição de dizer que é justo o trabalhador, a trabalhadora – com o avanço das tecnologias – possam sim reivindicar um tempo de mais qualidade, conviver com a família e cuidar da saúde”, disse Motta.