Rússia restringe acesso a WhatsApp e Telegram por ‘riscos de segurança’

Medida, que deve ser implementada em breve, pode afetar cerca de 100 milhões de usuários no país

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Governo russo diz que Meta e Telegram não estão compartilhando informações necessárias com as autoridades



A Rússia anunciou que irá restringir o acesso dos usuários a aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, alegando “riscos de segurança”. A medida, que deve ser implementada em breve, pode afetar cerca de 100 milhões de usuários no país. O governo russo justifica a ação afirmando que as plataformas, incluindo a Meta (dona do WhatsApp) e o Telegram, não estão compartilhando informações necessárias com as autoridades. O Kremlin alega que precisa de acesso a dados de mensagens trocadas que possam representar riscos à segurança nacional, como ameaças de terrorismo ou espionagem, especialmente no contexto da guerra com a Ucrânia.

As plataformas, por sua vez, argumentam que muitas das mensagens são criptografadas de ponta a ponta e que a política de privacidade impede o compartilhamento de dados com governos. O Telegram, ironicamente, foi criado pelo russo Pavel Durov, que hoje não reside mais no país. Bassani destacou que, mesmo antes desta medida, o acesso a diversas redes sociais ocidentais na Rússia, como Instagram e YouTube, já era dificultado, exigindo o uso de VPNs (Redes Virtuais Privadas) por parte dos cidadãos. A nova restrição é vista como mais um passo no cerceamento da liberdade de imprensa e de expressão no país.