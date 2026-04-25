Sem citar Lula, Tarcísio diz que há ‘lideranças envelhecidas’ que não percebem a hora de parar

O governador disse reconhecer que a alternância também deve alcançá-lo algum dia

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado (25) que há hoje, no Brasil, “lideranças envelhecidas” que não percebem que “é hora de parar”. Sem citar nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Tarcísio, que é candidato à reeleição ao governo paulista nessas eleições, defendeu ainda que é a “hora de dar a vez”.

“A gente precisa de renovação. Um dos problemas do Brasil é o processo de substituição lento da política. São as pessoas que ficam ultrapassadas e não percebem que é hora de parar. Que é hora de dar a vez. E elas ficam ultrapassadas e impõem o atraso ao Brasil. E é isso que acontece hoje. Uma liderança envelhecida Uma liderança que já não tem mais nada a oferecer. Uma liderança incapaz de entender os novos desafios”, declarou, durante evento para entrega da modernização de um Pronto Atendimento em Monteiro Lobato (SP), no Vale do Paraíba. A unidade teve investimento de R$ 1,6 milhão.

O governador disse reconhecer que a alternância também deve alcançá-lo: “Sei que esse dia vai chegar para mim também. O dia de sair disso”, declarou. As declarações vêm em um momento em que Tarcísio é cobrado a dar uma defesa mais enfática ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República e que hoje, de acordo com pesquisas de intenção de voto, está empatado tecnicamente com Lula na corrida ao Palácio do Planalto.