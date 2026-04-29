‘Ser de esquerda pesou mais que ser evangélico’, diz líder do PL sobre rejeição de Messias

Votação apertada na CCJ do Senado

Mais cedo, a votação já tinha sido apertada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), entretanto, Messia havia sido aprovado por 16 votos a favor e 11 contra. A sessão teve início pouco depois das 9h. Os questionamentos a Messias foram concluídos às 17h46.

O Plenário da Casa Alta apreciará ainda nesta quarta-feira (29) a indicação de Messias. Para ser confirmado ao STF, o AGU precisa do aval de pelo menos 41 senadores. A expectativa geral é de que o AGU seja aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, mesmo com a movimentação nas últimas semanas da oposição ao governo do presidente Lula (PT) para barrar a indicação.

Messias acompanhará a votação do Plenário no gabinete do líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Sóstenes criticado por abraçar Messias

O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), abraçou o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sua sabatina. Os dois compartilharam um abraço e conversaram por alguns segundos. A ação foi criticada pelos apoiadores.

Após a repercussão, Sóstenes fez uma publicação nas redes sociais dizendo que “ser educado não pode ser confundido com posicionamento político”. “Com a convicência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesse do meu estado e da bancada do PL. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF”, esclareceu o deputado.