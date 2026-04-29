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‘Ser de esquerda pesou mais que ser evangélico’, diz líder do PL sobre rejeição de Messias

Segundo o líder do governo na Câmara, decisão doSenado é uma resposta muito mais ao governo, do que a própria pessoa física do que advogado da AGU

  • Por Janaina Camello, Júlia Mano, Nicolas Robert e Sarah Américo
  • 29/04/2026 19h56 - Atualizado em 29/04/2026 19h57
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Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante decide entrar na CPI que investiga as fraudes no INSS após uma série de vitórias do governo Lula Sóstenes Cavalcante decide entrar na CPI que investiga as fraudes no INSS após uma série de vitórias do governo Lula

O  deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse nesta quarta-feira (29) que Jorge Messias ser de esquerda, pesou mais na rejeição do que ele ser evangélico. “Eu tinha conversado isso com o ministro Messias, que a indicação dele do presidente Lula e de alguns comporamentos dele pela AGU, pesaria muito contrário a sua aprovação”, declarou. “A resposta de hoje, é muito mais ao governo, do que a própria pessoa física do que o doutor Messias”, acrescentou. 

Nesta quarta, em fato inédito, o Senado Federal reprovou a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 42 votos contra, 34 a favor e uma abstenção.

expectativa geral era de que o AGU fosse aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. No entanto, a oposição ao governo do presidente Lula (PT) se movimentou nas últimas semanas para barrar a indicação.

Votação apertada na CCJ do Senado 

Mais cedo, a votação já tinha sido apertada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), entretanto, Messia havia sido aprovado por 16 votos a favor e 11 contra. A sessão teve início pouco depois das 9h. Os questionamentos a Messias foram concluídos às 17h46.

O Plenário da Casa Alta apreciará ainda nesta quarta-feira (29) a indicação de Messias. Para ser confirmado ao STF, o AGU precisa do aval de pelo menos 41 senadores. A expectativa geral é de que o AGU seja aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, mesmo com a movimentação nas últimas semanas da oposição ao governo do presidente Lula (PT) para barrar a indicação.

Messias acompanhará a votação do Plenário no gabinete do líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Sóstenes criticado por abraçar Messias 

Sóstenes Cavalcante abraça Jorge Messias durante sabatina do AGU

Sóstenes Cavalcante abraça Jorge Messias durante sabatina do AGU │ Reprodução/Youtube/TV Senado

O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), abraçou o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sua sabatina. Os dois compartilharam um abraço e conversaram por alguns segundos. A ação foi criticada pelos apoiadores.

Após a repercussão, Sóstenes fez uma publicação nas redes sociais dizendo que “ser educado não pode ser confundido com posicionamento político”. “Com a convicência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesse do meu estado e da bancada do PL. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF”, esclareceu o deputado.

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