‘Ser de esquerda pesou mais que ser evangélico’, diz líder do PL sobre rejeição de Messias
Segundo o líder do governo na Câmara, decisão doSenado é uma resposta muito mais ao governo, do que a própria pessoa física do que advogado da AGU
O deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse nesta quarta-feira (29) que Jorge Messias ser de esquerda, pesou mais na rejeição do que ele ser evangélico. “Eu tinha conversado isso com o ministro Messias, que a indicação dele do presidente Lula e de alguns comporamentos dele pela AGU, pesaria muito contrário a sua aprovação”, declarou. “A resposta de hoje, é muito mais ao governo, do que a própria pessoa física do que o doutor Messias”, acrescentou.
Nesta quarta, em fato inédito, o Senado Federal reprovou a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 42 votos contra, 34 a favor e uma abstenção.
A expectativa geral era de que o AGU fosse aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. No entanto, a oposição ao governo do presidente Lula (PT) se movimentou nas últimas semanas para barrar a indicação.
Votação apertada na CCJ do Senado
Mais cedo, a votação já tinha sido apertada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), entretanto, Messia havia sido aprovado por 16 votos a favor e 11 contra. A sessão teve início pouco depois das 9h. Os questionamentos a Messias foram concluídos às 17h46.
O Plenário da Casa Alta apreciará ainda nesta quarta-feira (29) a indicação de Messias. Para ser confirmado ao STF, o AGU precisa do aval de pelo menos 41 senadores. A expectativa geral é de que o AGU seja aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, mesmo com a movimentação nas últimas semanas da oposição ao governo do presidente Lula (PT) para barrar a indicação.
Messias acompanhará a votação do Plenário no gabinete do líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).
Sóstenes criticado por abraçar Messias
O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), abraçou o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sua sabatina. Os dois compartilharam um abraço e conversaram por alguns segundos. A ação foi criticada pelos apoiadores.
Após a repercussão, Sóstenes fez uma publicação nas redes sociais dizendo que “ser educado não pode ser confundido com posicionamento político”. “Com a convicência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesse do meu estado e da bancada do PL. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF”, esclareceu o deputado.
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