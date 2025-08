Silas Malafaia comenta ausência de Tarcísio em manifestação; governo de SP divulga nota para explicar cirurgia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi submetido na tarde deste domingo (3) a um procedimento de radioablação por ultrassonografia para tratar nódulos benignos na tireoide. A intervenção ocorreu no Hospital Albert Einstein, na zona oeste da capital, e, segundo nota oficial do governo paulista, foi realizada sem intercorrências. A alta médica estava prevista para a noite do mesmo dia.

Apesar da rápida recuperação esperada para esse tipo de procedimento, a ausência de Tarcísio na manifestação bolsonarista realizada na Avenida Paulista foi alvo de críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia. “Ele não foi fazer nenhuma cirurgia, foi fazer um exame. Tem que perguntar para ele por que não veio”, disse Malafaia, durante discurso no carro de som. Antes, sem citar nomes, ele já havia dado uma indireta: “Não vou deixar passar nada aqui hoje. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Bolsonaro é insubstituível.”

Cotado como possível candidato à Presidência em 2026, Tarcísio tem buscado manter uma postura de equilíbrio entre o apoio ao bolsonarismo e uma imagem mais moderada. Neste domingo, enquanto figuras como o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, discursavam na avenida, o governador estava afastado por conta do procedimento médico.

Os atos, que ocorreram em várias cidades do país, foram marcados por pedidos de anistia a Bolsonaro, críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e menções favoráveis ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Em São Paulo, o público estimado na manifestação chegou a 37,6 mil pessoas, segundo contagem do Cebrap e da ONG More in Common. Tarcísio deve retomar sua agenda oficial nesta segunda-feira (4), com compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes.