‘Sociedade não aguenta mais leniência com criminosos’, diz Derrite

À reportagem da Jovem Pan, deputado federal defende agenda mais dura na segurança pública; declaração vem depois de liderança em intenções de voto ao lado de Tebet e Marina Silva ao Senado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado



O deputado federal Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado desde que deixou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para reassumir o mandato de deputado federal pelo PP e tratar do chamado PL Antifacção, comentou nesta segunda-feira (9), à Jovem Pan, sobre o resultado do levantamento feito sobre a disputa por uma vaga no Senado por São Paulo.

“Quando analisamos os diferentes cenários, fica claro que há um eleitorado expressivo que busca firmeza no enfrentamento ao crime organizado e coerência na atuação pública. Se o nosso nome aparece na liderança é porque essa agenda tem eco na sociedade, que não aguenta mais a leniência com os criminosos”, afirmou.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), aparecem à frente na disputa por uma vaga no Senado por São Paulo em cenários testados pela pesquisa Real Time Big Data. De acordo com o levantamento, Simone Tebet aparece com 16% das intenções de voto, enquanto Guilherme Derrite e Marina Silva registram 15% cada.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 6 e 7 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Aliados do parlamentar avaliam que o cenário com vários nomes competitivos no campo da direita pode favorecer a estratégia eleitoral. A expectativa do grupo é que o campo conservador consiga conquistar duas cadeiras ao Senado por São Paulo.

Guilherme Derrite deixou a Secretaria de Segurança Pública temporariamente em 2024 para relatar, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que acabava com a “saidinha” de presos. Em dezembro de 2025, ele deixou o cargo de forma definitiva.