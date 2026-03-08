STF diz que Moraes ‘nunca esteve’ na casa de Vorcaro em Trancoso (BA)

Ministro disse ainda que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro

Rosinei Coutinho/STF Ministro Alexandre de Moraes



O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota negando que ele tenha frequentado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso (BA). A informação foi publicada neste domingo (8) pelo blog Lauro Jardim, do jornal O Globo.

“O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA). O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino”, diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Supremo.

O ministro destacou ainda que “nunca esteve na propriedade” e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro. “Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos”, conclui.

Troca de mensagens com Vorcaro

Na última sexta-feira (6) o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia negado troca de mensagens de Moraes com Vorcaro. Segundo análises técnicas realizadas nos dados telemáticos do empresário, tornados públicos pela CPMI do INSS, não confere o contato do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos do banqueiro.

O posicionamento, emitido por meio da Secretária de Comunicação do STF, vem após divulgação, também pelo Jornal O Globo, de uma suposta troca de mensagem do ministro com o banqueiro no dia que o empresário foi preso em novembro de 2025.

“No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”, diz a nota, acrescentando que “a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro)“.

Com as análises realizados, segundo a nota do ministro, fica “demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”.

*Estadão Conteúdo