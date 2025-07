STF revoga prisão e libera prefeito de Palmas a voltar ao cargo depois de 20 dias 

Eduardo de Siqueira Campos estava afastado desde o dia 27 de junho, alvo da Operação Sisamnes, da Polícia Federal

Reprodução/Instagram/@eduardosiqueiracampos_ Eduardo de Siqueira Campos, prefeito de Palmas (TO)



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, autorizou o retorno de Eduardo de Siqueira Campos ao cargo de prefeito de Palmas, após 20 dias afastados por suposto vazamento de informações sigilosas no âmbito do Superiro Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (17). Siqueira Campos está preso preventivamente desde o dia 27 de junho, alvo da Operação Sisamnes, da Polícia Federal. Na ocasião, a assessoria do prefeito informou que ele “recebeu a decisão com serenidade” e vai colaborar com a investigação. “Tudo será esclarecido”, diz a nota.

A apuração revelou indícios de que informações confidenciais estariam sendo antecipadamente acessadas, articuladas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos”, informou a PF. Segundo a Polícia Federal, os vazamentos eram “sistemáticos”, com impacto direto sobre operações da corporação. O inquérito aponta que as informações eram repassadas para proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência.

O prefeito de Palmas já havia sido alvo de buscas em outra etapa da investigação. Na ocasião, ele negou envolvimento com vazamentos e disse que não mantém fontes privilegiadas em tribunais ou em qualquer outra instância do Poder Judiciário.