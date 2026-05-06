‘Talvez eu não tenha um companheiro que um dia cuide de mim’, diz Michelle Bolsonaro

Ex-primeira-dama deu a declaração nas redes sociais após compartilhar a rotina de cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Michelle Bolsonaro compartilhou rotina e cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro



A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL-DF), usou as redes sociais para compartilhar a rotina de cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. Em uma publicação feita no Instagram, ela refletiu que “talvez” não tenha ao seu lado um companheiro que cuide dela como ela cuida do marido.

“Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado”, escreveu. Ela fez essa reflexão após terminar de ajudar a dar banho em Bolsonaro e passar creme em suas costas para evitar escaras por causa do tempo de internação.

“Mesmo com o corpo cansado, com o tendão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil. Eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo.”, escreveu.

Desde que o ministro do STF Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar temporária para Bolsonaro, em 26 de março, Michelle tem cuidado de Bolsonaro. No dia da autorização de Moraes, ela chegou a informar que seguiria “cuidando do meu marido, como sempre fiz, com amor, resiliência, dedicação e fé.”, escreveu Michelle na publicação.

A ex-primeira-dama foi uma das articuladoras para conseguir permissão para prisão domiciliar de Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia na última sexta-feira (1) no ombro e recebeu alta do hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (4).

Brasil Caiado, médico do ex-presidente, disse em coletiva dada a jornalistas na saída do hospital, que a cirurgia pré-agendada foi de “total sucesso”. “O procedimento cirúrgico em si transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo e o paciente se comportou de forma estável”, informou.

Prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a transferência temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro para prisão domiciliar nesta terça-feira (24). A decisão foi antecipada pela Jovem Pan, mostrando que aliados consideravam a medida “sacramentada” após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões, com retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 (quarenta e cinco) e 90 (noventa) dias, com ambiente controlado”, diz o documento.