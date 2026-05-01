Bolsonaro já está em sala de cirurgia para operar o ombro, diz Carlos

Procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira (30)

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Os advogados destacaram que o pedido tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”



Carlos Bolsonaro, ex-vereador do Rio de Janeiro, informou por meio das redes sociais nesta sexta-feira (1º) que seu pai, Jair Bolsonaro, está na sala de cirurgia. “O Presidente Jair Bolsonaro entra mais uma vez na sala de cirurgia”, escreveu.

Bolsonaro opera o ombro direito, por sofrer com dores e incapacidade funcional, segundo a defesa do ex-presidente. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira (30).

Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu orações para seu marido. “Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego”, escreveu Michelle.

De acordo com os advogados, Bolsonaro sofre com os sintomas mesmo após tentativas de tratamentos conservadores e o uso diário de analgésicos. Conforme argumentou a defesa, os exames físicos e de imagem constataram uma retração importante e uma lesão de alto grau no tendão supraespinhal, estrutura responsável pelo movimento de levantar o braço.

A cirurgia foi recomendada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago. Os advogados destacaram que o pedido tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”. A defesa justificou que não se trata de uma conveniência pessoal, mas sim de uma “necessidade terapêutica concreta” para preservar a integridade física e a qualidade de vida de Bolsonaro.

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Em 24 de março, Moraes autorizou o ex-presidente a ficar em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia.