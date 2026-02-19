Tarcísio celebra rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula: ‘Já vai tarde’

Acadêmicos de Niterói ficou em 12º lugar, a última posição, e foi rebaixada para a Série Ouro

Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), celebrou nesta quinta-feira (19) o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, agremiação que homenageou o presidente Lula (PT). Tarcísio disse que o resultado foi o esperado. “Não poderia ter tido outra repercussão, já vai tarde. O rebaixamento é muito bem-vindo, fiquei muito feliz”, comemorou o governador.

Tarcísio cumpria agenda em Itapecerica da Serra e, em entrevista coletiva, deu sua opinião sobre o desfile da Acadêmicos de Niterói. “O carnaval da Acadêmicos de Niterói foi de péssimo nível, péssimo gosto, uma infelicidade da escola de samba que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, os evangélicos, eu me senti agredido“, disse o governador.

Na última segunda-feira (16) Tarcísio fez uma publicação nas redes sociais criticando o desfile e alegou propaganda política antecipada por parte do PT. No vídeo, ele diz que as autoridades usam o “poder público parcial e seletivo”, enquanto, do outro lado, é aplicado rigorosamente a lei contra opositores.

Tarcísio relembra as acusações feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, quando ele foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso inelegível dos meios de comunicação, e compara com o desfile em homenagem a Lula. Ele diz que, “se não foi propaganda antecipada, o que será então?”. Ele finaliza ao dizer que o desfile, sendo veiculado em TV aberta, deixa a intenção de propaganda eleitoral antecipada e espera o mesmo rigor agora contra o PT.

A Acadêmicos de Niterói sofreu com acusações da oposição desde o dia do desfile, no domingo (15), e terminou a apuração com 264.6 pontos, em 12º lugar, a última posição.

O samba, puxado por Emerson Dias, abordou a infância de Lula no agreste pernambucano, a mudança para o Sudeste, e seu papel como sindicalista e como político. Lula acompanhou o desfile na Sapucaí e chegou a descer do camarote para cumprimentar o mestre-sala e a porta-bandeira da escola.

Apesar de ter tido uma repercussão com os louvores ao petista e as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os apoiadores dele, como conservadores enlatados e o Bolsonaro como um palhaço preso entre grades, a Acadêmicos de Niterói ficou atrás em todos os quesitos pontuados pelos jurados do carnaval carioca.

O quesito que a escola teve menor pontuação foi em fantasias. O enredo, que conta a história de Lula, foi considerado o pior entre todas as 12 escolas. Outros pontos onde a Acadêmicos de Niterói ficou muito atrás das outras agremiações foram alegoria e adereços, bateria, mestre-sala e porta-bandeira.