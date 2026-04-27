Tarcísio chama Flávio Bolsonaro de ‘próximo presidente’ em evento do governo de SP

O chefe do Executivo paulista fez discurso em tom eleitoral durante abertura de espaço na Agrishow

Reprodução/X @FlavioBolsonaro Tarcísio recebeu elogio de Flávio Bolsonaro em discurso na Agrishow



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamou nesta segunda-feira (27) o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de “próximo presidente da República”. A declaração se deu durante a abertura oficial do espaço do governo paulista na Agrishow, principal feira de agronegócio do país, em Ribeirão Preto, no interior do estado.

“Estava me lembrando hoje, em 2022, eu entrei aqui nessa feira montado a cavalo com o [ex-]presidente Jair Bolsonaro. Esse é um privilégio que ninguém vai me tirar. Fica guardado na nossa memória, no nosso coração. É um privilégio estar no dia de hoje percorrendo essa feira com o seu filho 01″, declarou.

O chefe do Executivo paulista disse que a presença do senador na feira é uma forma de “homenagear” Bolsonaro. “Eu tenho certeza de que você vai honrar muito, Flávio, o legado de seu pai. Você vai fazer muita diferença. Você está indo no caminho certo. E, vai contar com um exército. Esse exército que está aqui é seu e vai fazer a diferença”, afirmou.

Tarcísio falou que “uma nova perspectiva está nascendo” em referência à pré-candidatura de Flávio. O chefe do Executivo disse ter “certeza de que o resultado de outubro será excepcional” e de que haverá uma nova gestão no Planalto.

O governador ainda elogiou o governo de Bolsonaro e disse ser grato ao ex-presidente. Tarcísio afirmou que o capitão da reserva teve um “gesto de ousadia” por compor os ministérios com “técnicos”. Segundo ele, o mesmo foi implementado em sua gestão à frente do Palácio dos Bandeirantes.

Flávio critica Lula, faz promessas ao agro e elogia Tarcísio

O senador também discursou no evento do governo de São Paulo. Em sua fala, Flávio criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez promessas ao setor agropecuário e elogiou Tarcísio.

O parlamentar disse que o governo Lula está preocupado em “pisar e asfixiar o agronegócio” e em perseguir opositores políticos. Flávio também voltou a mencionar a “missão” que, segundo ele, recebeu de seu pai. “Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, mas sim o [ex-]presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

Ao setor, o pré-candidato prometeu fortalecimento. “Quero me comprometer com todas as pautas trazidas aqui [no evento]. A partir de 2027, o agro será ainda mais valorizado. Vocês não terão um governo [os] perseguindo, mas que dará a mão a vocês”, declarou.

Sobre Tarcísio, Flávio afirmou que “não teria ninguém melhor em São Paulo” para “caminhar” ao lado. O senador declarou ainda que o governador paulista tem “plena capacidade de ser presidente”.