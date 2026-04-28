TCU investiga repasse de R$ 4,5 milhões para universidade cuidar de acervo de Lula
A abertura do processo ocorreu na última sexta-feira (24) e está sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues
O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu procedimento para investigar o repasse de R$ 4,5 milhões de recursos federais para que a Universidade Federal do ABC organize o acervo pessoal do presidente Lula (PT).
A abertura do processo ocorreu na última sexta-feira (24) e está sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues.
Segundo o processo, a representação se refere à destinação de recursos públicos federais para organização, tratamento técnico, digitalização, transporte e guarda provisória do acervo pessoal do presidente, após acordo entre a Casa Civil e a Universidade Federal do ABC.
A Jovem Pan entrou em contato com a Casa Civil para envio de posicionamento. Se houver resposta, o texto será atualizado.
De acordo com documento obtido pelo site Metrópoles, o prazo de execução do acervo vai de maio de 2025 até o fim de 2026. Segundo a Casa Civil, o arquivo inclui documentos em diferentes formatos, como textos, fotografias, vídeos, registros sonoros e materiais bibliográficos e museológicos.
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