TCU investiga repasse de R$ 4,5 milhões para universidade cuidar de acervo de Lula

A abertura do processo ocorreu na última sexta-feira (24) e está sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues

Foto: Ricardo Stuckert / PR 02.04.2026 - Entrevista ao vivo para a TV Record Bahia 02.04.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante entrevista ao vivo para a TV Record Bahia. Salvador-BA Foto: Ricardo Stuckert / PR



O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu procedimento para investigar o repasse de R$ 4,5 milhões de recursos federais para que a Universidade Federal do ABC organize o acervo pessoal do presidente Lula (PT).

A abertura do processo ocorreu na última sexta-feira (24) e está sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues.

Segundo o processo, a representação se refere à destinação de recursos públicos federais para organização, tratamento técnico, digitalização, transporte e guarda provisória do acervo pessoal do presidente, após acordo entre a Casa Civil e a Universidade Federal do ABC.

A Jovem Pan entrou em contato com a Casa Civil para envio de posicionamento. Se houver resposta, o texto será atualizado.

De acordo com documento obtido pelo site Metrópoles, o prazo de execução do acervo vai de maio de 2025 até o fim de 2026. Segundo a Casa Civil, o arquivo inclui documentos em diferentes formatos, como textos, fotografias, vídeos, registros sonoros e materiais bibliográficos e museológicos.