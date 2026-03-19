Tereza Cristina não quer ser vice de Flávio Bolsonaro, diz Valdemar Costa Neto

À Jovem Pan, presidente do PL disse que senadora é ‘muito bem-vinda, mas afirmou que ela disse preferir o Senado

Geraldo Magela/Agência Senado Senadora Tereza Cristina



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (19) à Jovem Pan, que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não quer ser vice de Flávio Bolsonaro. “É muito bem-vinda, mas o projeto dela é o Senado”, disse o líder do PL, que avalia que senadora reúne qualidades políticas e eleitorais que fortaleceriam a chapa, especialmente por sua ligação com o agronegócio e boa interlocução no Congresso. Ainda assim, interlocutores do partido afirmam que a senadora mantém seu foco em permanecer no Legislativo, onde acredita ter maior protagonismo.

Apesar do apoio, a parlamentar já sinalizou que não pretende integrar a disputa como vice e que, como mencionou Valdemar, tem como prioridade a tentativa de reeleição. A legenda, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, busca estruturar uma candidatura competitiva, com a definição de nomes ainda em aberto e dependente de acordos políticos e do desenho final das alianças.

A eventual candidatura de Flávio Bolsonaro é tratada como uma possibilidade dentro do grupo político bolsonarista, mas ainda não foi oficializada. Nos bastidores, dirigentes do partido trabalham para montar uma chapa com apelo eleitoral e capacidade de ampliar alianças, enquanto lideranças, como Tereza Cristina, definem seus próprios projetos políticos para o próximo ciclo eleitoral.