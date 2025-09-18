Jovem Pan > Notícias > Política > Toffoli dá 10 dias para a Câmara enviar informações da PEC da Blindagem ao STF

Toffoli dá 10 dias para a Câmara enviar informações da PEC da Blindagem ao STF

Ministro é relator de uma ação que pede suspensão do andamento da proposta, e aguarda explicações para decidir se atende ao pedido para barrar a tramitação

  • Por da Redação
  • 18/09/2025 19h13
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Câmara dos Deputados apresente, em até 10 dias, informações sobre a tramitação da chamada PEC da Blindagem, proposta de emenda constitucional que amplia proteções a parlamentares em investigações e processos penais. “O prazo para a prestação de informações é uma etapa prevista na lei. Após a manifestação da Câmara, será possível avaliar o pedido de suspensão da tramitação”, destacou Toffoli na decisão.

Toffoli é relator de um mandado de segurança apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que pede a suspensão imediata do andamento da proposta. Após receber as explicações, o ministro decidirá se atende ao pedido para barrar a tramitação da PEC. Protocolada na quarta-feira (17), a ação de Kataguiri questiona a validade da votação realizada na Câmara, apontando irregularidades no uso de uma emenda sem previsão regimental para propostas de emenda à Constituição. O deputado também contesta a realização dos dois turnos de votação no mesmo dia. Na terça-feira (16), a Câmara aprovou a PEC, que agora segue para análise do Senado.

Por que a PEC da Blindagem é polêmica?

  • O texto aprovado promove mudanças em pontos sensíveis da Constituição:
  • Amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos com representação no Congresso;
  • Altera regras sobre medidas cautelares e o andamento de ações penais contra deputados e senadores;
  • Modifica a análise de prisões em flagrante de parlamentares, que passaria a ocorrer em votação secreta — hoje, a votação é aberta.

A proposta é considerada uma reação de partidos do Centrão as investigações e ações judiciais que envolvem parlamentares. Críticos apontam que a PEC resgata parte do modelo vigente entre 1988 e 2001, quando era necessária autorização prévia do Congresso para processar parlamentares. Nesse período, apenas um pedido foi aceito, enquanto mais de 250 foram rejeitados.

Confirmação de Paulinho da Força para relatoria do PL da anistia é balde de água fria para oposição
Líder do PT na Câmara aciona STF contra a PEC da Blindagem

*Reproduzida com auxílio da IA

