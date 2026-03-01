Trump poderia ‘trabalhar’ para colocar mais dois ministros STF na Magnitsky, diz Valdemar

Valdemar também disse que a estratégia seria usar o temor de sanções internacionais “em troca de eles deixarem a gente votar a anistia”

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia colocar mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sob a pena da Lei Magnitsky, dispositivo da legislação norte-americana que permite a aplicação de sanções a autoridades estrangeiras acusadas de praticarem violações aos direitos humanos. As declarações ocorreram no programa Canal Livre, da Band.

De acordo com publicação do site da emissora neste domingo, 1º de março, Costa Neto afirmou que Trump falhou com os movimentos de direita no Brasil e manifestou frustração com a falta de uma postura incisiva do chefe da Casa Branca em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ele Trump podia muito bem trabalhar na Magnitsky de pôr mais um ou dois ministros do STF lá”, disse o presidente do PL.

Segundo a Band, para o dirigente partidário, essa ferramenta deveria ter sido usada contra o ministro Alexandre de Moraes.

Valdemar também disse que a estratégia seria usar o temor de sanções internacionais “em troca de eles deixarem a gente votar a anistia”.

