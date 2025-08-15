Jovem Pan > Notícias > Política > TSE vai pautar processo de cassação do governador de Roraima após suspensão de um ano

TSE vai pautar processo de cassação do governador de Roraima após suspensão de um ano

Processo envolve acusações de abuso de poder político e econômico por parte de Antonio Denarium nas eleições de 2022, aumentando os gastos com publicidade e com os programas sociais para obter vantagens

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para 26 de agosto o julgamento do processo de cassação do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e de seu vice, Edilson Damião (Republicanos). A análise do caso estava suspensa há mais de um ano. A data foi definida pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia. O processo envolve acusações de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O governador é acusado de turbinar os gastos com publicidade e com os programas sociais “Cesta da Família” e “Morar Melhor” para obter vantagens na disputa eleitoral. São apontados a transferência de recursos para municípios às vésperas do período vedado pela lei eleitoral, reformas em casas e a distribuição de cestas básicas em ano eleitoral.

Em caso de condenação, a pena de inelegibilidade por oito anos atinge apenas Denarium e não Edilson Damião. Os dois seguem em exercício dos mandatos enquanto não se extinguem os recursos cabíveis. Em janeiro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) determinou a cassação da chapa, mas a defesa recorreu ao TSE. O recurso teve julgamento iniciado em 13 de agosto de 2024, mas a votação foi adiada por decisão dos ministros e não havia nova data até agora. Além deste caso, Denarium enfrenta outras três decisões de cassação em processos distintos.

A nova análise está prevista para começar às 19h, no plenário do TSE, em Brasília, nos mesmos moldes da sessão anterior. Antonio Denarium é governador de Roraima desde 2018, quando foi eleito pelo PSL com 136.612 votos, 53,34% do eleitorado, em segundo turno. No pleito seguinte, pelo PP, foi reeleito em primeiro turno, com 56,47% dos votos válidos, 163.167 no total. Antes, havia sido candidato a suplente de senador pelo PPS em 2010, na chapa da ex-primeira-dama do Estado Marluce Pinto (PSDB), e era empresário do setor de agronegócio.

*Com informações do Estadão Conteúdo
