TST gasta R$ 10,4 Milhões em veículos de luxo para ministros se deslocarem até Brasília

Reprodução/Jovem Pan News Tribunal Superior do Trabalho



O Tribunal Superior do Trabalho (TST) investiu R$ 10,4 milhões na aquisição de 27 veículos de luxo da marca Lexus, com cada unidade custando R$ 346,5 mil. Essa decisão gerou polêmica, especialmente após o tribunal ter anunciado a intenção de construir uma sala VIP no aeroporto de Brasília, orçada em R$ 1,5 milhão. O Tribunal de Contas da União (TCU) está considerando a possibilidade de auditar esse contrato, levantando questões sobre a viabilidade econômica e o benefício para a sociedade. Os veículos adquiridos são do modelo Lexus ES 300H, que combina um motor a combustão de 2.5 com um motor elétrico, resultando em uma potência total de 211 cavalos. Embora o TST tenha conseguido um desconto na compra, a escolha recaiu sobre a opção mais cara disponível. A justificativa para a renovação da frota foi apresentada como parte do “Plano Estratégico Institucional” do tribunal.

Além da compra dos veículos, o TST também planeja a construção de uma sala VIP, que foi contratada sem a realização de licitação. O objetivo dessa estrutura é proporcionar maior segurança aos ministros, evitando abordagens indesejadas no aeroporto. O investimento de R$ 1,5 milhão abrange a construção e a manutenção da sala por um período de dois anos, mas não inclui despesas adicionais, como mobiliário e serviços de alimentação.A decisão do TST de investir em bens de luxo e em uma sala VIP tem gerado críticas e questionamentos sobre a prioridade de gastos públicos. A expectativa é que o TCU analise a situação e avalie se essas despesas estão alinhadas com o interesse público e a necessidade de austeridade nos gastos governamentais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA