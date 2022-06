Vídeo mostra momento em que ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é preso pela PF; assista

Ribeiro é suspeito de corrupção e tráfico de influência para pastores de igrejas evangélicas enquanto esteve na pasta

Reprodução / Jovem Pan News Milton Ribeiro foi ministro da Educação entre julho de 2020 e março de 2022



O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta, 22, no âmbito da operação ‘Acesso Pago’. Um vídeo obtido pela Jovem Pan News mostra o momento em que a prisão é efetuada num prédio de Santos, no litoral de São Paulo: é possível ver o ex-ministro sendo conduzido por agentes para um carro da PF por volta das sete horas da manhã. Ele deve ser levado para Brasília, onde passará por audiência de custódia. Milton Ribeiro é investigado pela PF desde março por suposto esquema de favorecimento e liberação de verbas a pastores dentro do Ministério da Educação. Os religiosos Gilmar dos Santos e Arilton Moura são apontados como membros de um gabinete paralelo do MEC, sendo responsáveis por intermediar reuniões entre os prefeitos e o ministro Milton Ribeiro e pedindo propina para suas igrejas em retorno. Os pastores também são alvo de investigação da Polícia Federal. Outros quatro mandados de prisão foram expedidos na operação, além 13 de busca e apreensão nos Estados de Goiás, São Paulo, Pará, além do Distrito Federal.