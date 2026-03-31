Zambelli pode desistir de recurso na Itália e aceitar extradição ao Brasil

No último dia 26, a defesa da ex-deputada federal havia informado à Jovem Pan que recorreria a decisão

Nino Cirenza/ATO Press/Estadão Conteúdo Ex-deputada federal, Carla Zambelli



A ex-deputada federal Carla Zambelli pode desistir de entrar com recurso na Itália e aceitar a extradição ao Brasil diante de um cenário jurídico cada vez mais desfavorável. A informação é da Marcia Dantas, apresentadora da Jovem Pan.

O marido de Zambelli, o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, teria alertado à ex-parlamentar que insistir no processo apenas seria mais tempo de prisão e aumento dos custos, sem mudança no desfecho.

No momento, o processo depende apenas da assinatura do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, responsável por validar a extradição.

No último dia 26, a Justiça da Itália determinou a extradição da ex-deputada federal. A defesa havia informado à Jovem Pan que recorreria a decisão. Agora, essa medida é vista como de baixo potencial de reversão.

Condenação de Zambelli

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. O hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil.

Procurado pela Jovem Pan, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a embaixada brasileira em Roma foi informada da decisão e ressaltou que ainda cabe recurso antes de uma decisão final do governo italiano. O STF ainda não se manifestou.