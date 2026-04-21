Zema compara Lula e ministros do STF à coroa portuguesa em vídeo sobre inconfidência mineira

Na segunda-feira (20) Gilmar Mendes enviou uma representação a Alexandre de Moraes pedindo a investigação do ex-governador mineiro por compartilhar outro vídeo com uma sátira aos ministros da Corte

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema



O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), pré-candidato à Presidência, fez uma crítica a Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um vídeo nas redes sociais. Zema diz que no lugar da coroa portuguesa “se sentaram os intocáveis de Brasília”.

A representação que faz alusão à Inconfidência Mineira traz imagens de inteligência artificial com o rosto dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do banqueiro Daniel Vorcaro.

“Você acha que nós somos livres de verdade? Eu acho que não. No lugar da Coroa Portuguesa, se sentaram os intocáveis de Brasília Os políticos vendidos, os empresários ladrões e os juízes que se acham acima do bem e do mal”, diz em um trecho da publicação.

Na noite desta segunda (20) o ministro Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a investigação de Zema, por compartilhar em suas redes sociais um outro vídeo com uma sátira aos ministros da Corte.

Também na segunda-feira, parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados anunciaram que vão ingressar com um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gilberto Silva (PL-PA) após o magistrado solicitar inclusão do ex-governador no inquérito das fake news.