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Zema oficializa renúncia ao governo de MG e encaminha pré-candidatura à Presidência

Transmissão de cargo está agendada para este domingo, às 11h, quando o atual vice-governador, Mateus Simões (PSD), tomará posse como o novo chefe do Executivo mineiro

  • Por Jovem Pan
  • 20/03/2026 18h50 - Atualizado em 20/03/2026 18h51
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MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Acontece neste sábado (16) o lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à Presidência da República nas eleições de 2026, durante o Encontro Nacional do Partido Novo na sede da Amcham na zona sul de São Paulo. Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema vai deixar o governo de Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), protocolou junto à Assembleia Legislativa o documento oficial de sua renúncia ao cargo. “Minas voltou a ficar de pé”, afirmou o governador, ressaltando que sua reeleição em primeiro turno, em 2022, foi o maior símbolo do reconhecimento popular ao seu trabalho de reorganização administrativa.

O movimento marca o início oficial de sua trajetória como pré-candidato à Presidência da República. A transmissão de cargo está agendada para este domingo, às 11h, quando o atual vice-governador, Mateus Simões (PSD), tomará posse como o novo chefe do Executivo mineiro.

Sem citar nominalmente o presidente Lula, Zema afirmou que o Brasil vive um momento de tentativa de “blindagem de uma turma de intocáveis”, posicionando-se como uma alternativa de oposição no pleito que se aproxima.

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